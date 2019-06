Napoli-Trippier, dietrofront dopo l'accordo con Tottenham e giocatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli, il Napoli ha sistemato l'out destro per la difesa a quattro di Carlo Ancelotti e deve adesso sistemare Elseid Hysaj. Il terzino classe '93 l'ha spuntata su Kieran John Trippier, laterale del Tottenham con cui - fa sapere 'Sky' - la società di De Laurentiis aveva trovato un accordo sulla base di un'offerta da 26 milioni di euro per il cartellino e 2.6 milioni di euro per l'ingaggio. E' stato poi il numero uno del club partenopeo a bloccare l'affare, favorendo l'arrivo di Di Lorenzo e permettendo quindi alla Juventus di inserirsi nella trattativa Trippier.