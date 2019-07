Napoli, tris ai campioni d'Europa aspettando il colpo in attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I dubbi e lo scetticismo dopo i test di Dimaro sono stati dissipati in un solo colpo. Il Napoli ieri s'è imposto 3-0, dominando tatticamente i campioni d'Europa e lanciando una prospettiva di fiducia ed ottimismo a tutto l'ambiente - al di là dei prossimi colpi sul mercato - sulla stagione che sta per iniziare.

Nello scenario straordinario del Murrayfield, davanti a quasi 70mila persone, il Napoli ha mostrato miglioramenti dal punto di vista della brillantezza dopo i carichi fatti a Dimaro, impressionando anche contro un avversario (privo del tridente titolare, Manè, Salah e Firmino) in linea generale molto più avanti nella preparazione. A prendersi la scena è stato Lorenzo Insigne, rinato dal punto di vista fisico e mentale rispetto agli ultimi mesi di campionato. Partendo da sinistra per poi convergere, il capitano del Napoli ha mandato in tilt la difesa dei reds sbloccando il risultato con una perla delle sue, servendo l'assist a Milik del raddoppio e propiziando anche l'errore per il terzo gol di Younes. Buone notizie anche per quanto riguarda la solidità difensiva con Manolas già leader della linea, in attesa del ritorno di Koulibaly, la crescita di Di Lorenzo, ma soprattutto dalla regia di Callejon, che s'è adattato anche da centrocampista centrale. Alle spalle di Allan, Zielinski, Fabian ed Elmas, all'occorrenza Ancelotti potrà contare anche sullo spagnolo.

La serata però non farà esaltare Ancelotti e la società, consapevoli che - sia a livello numerico che qualitativo - l'attacco ha bisogno di almeno un rinforzo. "La voglia sicuramente c'è, da parte di tutti, in primis della società. Ci possono essere varie opportunità - ha detto Ancelotti nel post-partita, vediamo la migliore. Nomi non ne faccio, ma ci sono delle possibilità interessanti". I nomi restano quelli di Pépé, ma l'Arsenal è in netto vantaggio, James, Icardi e Lozano con il colombiano che resta il preferito del tecnico per agire da vero numero 10 al centro del terzetto di fantasisti dietro la punta.