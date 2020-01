© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del triplo arrivo in casa Hellas. Amir Rrahmani è stato il primo a dir di sì, per 17 milioni omnicomprensivi. Ora sarà il tempo di Amrabat e Kumbulla: 20,5 milioni il marocchino (che insegue l'inserimento di una clausola), 26 l'albanese, con la possibilità di rimanere un altro anno in prestito.