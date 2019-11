© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti, troppi problemi fisici in casa Napoli. Mertens è soltanto l'ultimo di una lunga serie di infortunati. Prima di lui ci sono stati Milik, Manolas, Ghoulam, Allan, Maksimovic, Hysaj, Lozano e Malcuit, e qualcuno di loro è ancora ai box. Nove calciatori che in questi primi tre mesi di stagione si sono già fermati per almeno un guaio fisico, ma in alcuni casi anche per più di uno. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.