© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un greco per la fascia sinistra del Napoli. Secondo quanto riferito da Il Mattino, al momento sarebbe Kostas Tsimikas, 23enne dell'Olympiacos, il candidato numero uno per sostituire Ghoulam, di fatto desaparecido in questa stagione, come terzino sinistro destinato a fare concorrenza a Mario Rui. La curiosità è che l'alternativa sarebbe, di fatto, la sua riserva: Leonardo Koutris, anche lui greco e terzino sinistro, anche lui dell'Olympiacos, dove ovviamente ha giocato molto meno.