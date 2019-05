Napoli, Tutino verso la C. Può essere il colpo di mercato del Bari

© foto di Andrea Rosito

La Gazzetta del Mezzogiorno informa circa una possibile trattative che dovrebbe svilupparsi in estate tra Napoli e Bari: Gennaro Tutino, 22 anni, già transitato dai galletti (una sola presenza da gennaio a maggio 2016) potrebbe essere il colpo della formazione pugliese, appena promossa in Serie C dopo la ripartenza dai Dilettanti. La punta campana ha fatto fuoco e fiamma al Cosenza, tanto da ipotizzare un passaggio in massima serie, ma appartiene al Napoli con cui è scontata una corsia preferenziale (stessa proprietà, De Laurentiis).