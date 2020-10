Napoli, tutti negativi al primo giorno di ritiro forzato: solo la ASL può accorciare la durata

Solo ieri il Napoli ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Il gruppo è risultato negativo al tampone, quello ritenuto più credibile ad oltre una settimana dal contatto col Genoa, il quarto in otto giorni. Oggi ne è previsto un altro, poi ancora un altro entro sabato, ed una doppia negatività potrebbe anche portare l'ASL ad interrompere anticipatamente l'isolamento fiduciario fissato in due settimane e che ieri ha portato la squadra ad iniziare una sorta di ritiro forzato al centro tecnico di Castel Volturno con la bolla organizzata al Golden Tulip Resort Marina di Castello, l'albergo che sovrasta i campi da gioco e che fino all'inizio della pandemia ospitava anche i ritiri pre-partita. Tutto questo nel primo giorno in azzurro di Tiémoué Bakayoko. Il classe '94 s'è adeguato alla bolla, anche senza aver avuto contatti con i positivi, e sfrutterà queste settimane - tra stanza d'albergo e campo - per mettersi al pari dei compagni dal punto di vista fisico.

Intorno alle 16, dopo l'esito dei tamponi di lunedì, la squadra ha avuto l'ok per raggiungere il centro sportivo e poi scendere in campo poco dopo per l'allenamento. Ovviamente assenti Zielinski, Elmas ed il collaboratore Costi, ma anche il numero di dirigenti e personale è stato ridotto al minimo per limitare incontri e contatti e tenere anche il distanziamento nell'ala dell'albergo sanificata proprio per il Napoli. I due giocatori positivi continuano ad essere asintomatici e per ora non possono che tenersi in forma seguendo allenamenti personalizzati, con l'ausilio a distanza dello staff, come se si fosse tornato al periodo del lockdown. A Castel Volturno presenti anche Insigne e Llorente, out il solo Milik, praticamente fuori rosa e partito in anticipo per gli impegni con la Polonia dopo una serie di allenamenti a parte. Al ritorno potrebbe anche essere lasciato a casa.