Napoli, tutto facile a Verona: Ancelotti fa le prove di tridente per l'Arsenal

Il Napoli rifila tre reti al Chievo, condannandolo alla retrocessione matematica in serie B, in una sorta di test d'avvicinamento alla sfida di giovedì contro l'Arsenal. Successo che dà tre punti preziosi per consolidare il secondo posto ed i distacchi dalle inseguitrici, ma che permette ad Ancelotti di trarre indicazioni importanti anche in vista delle scelte di formazione, dando riposo ad alcuni elementi apparsi poco lucidi e minutaggio invece ad altri non ancora al top della condizione.

Non è il caso di Koulibaly, autore della prima doppietta da professionista, inamovibile al centro del difesa. Già per quanto riguarda il suo partner, invece, potrebbero esserci novità: Chiriches è del tutto recuperato e Ancelotti potrebbe confermarlo anche giovedì qualora volesse sfruttare Maksimovic da terzino come accaduto nel girone di Champions. Per l'altra corsia invece buone indicazioni da Ghoulam, anche se Mario Rui - lasciato a riposo - sembra ancora favorito. A centrocampo riposo per Allan, forse il giocatore che ne aveva più bisogno, e buone indicazioni da Zielinski centrale, al punto che con l'ingresso di Allan il tecnico ha dirottato a sorpresa Fabian a sinistra e non il polacco. Letale Milik col sinistro da fuori e tenerlo fuori giovedì sarà praticamente impossibile mentre Insigne e Mertens a questo punto si giocano una maglia, salvo sorprese tattiche con il capitano confermato in versione esterno sinistro (ed in quel caso uno tra Zielinski e Fabian sarebbe di troppo).