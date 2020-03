Napoli, tutto fatto per il rinnovo di Mertens. Può restare anche come dirigente

Tutto fatto per il rinnovo di contratto di Dries Mertens con il Napoli. Accordo raggiunto due settimane fa con De Laurentiis durante un pranzo sul lungomare. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il suo futuro è ormai una mera formalità da sbrigare non appena tutto ritornerà alla normalità. In quello stesso momento ci sarà anche la firma dell’attaccante belga sul nuovo biennale con opzione per un altro anno ma anche la possibilità di avere un ruolo in società quando smetterà di giocare.