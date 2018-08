Napoli, tutto su Ochoa: adesso l'accordo è vicino

Il Napoli torna forte in pressing su Guillermo Ochoa, portiere dello Standard Liegi che si è messo in mostra nel corso del Mondiale russo. Dopo gli errori di Karnezis contro il Liverpool, Giuntoli si è convinto a spingere sull'acceleratore con l'accordo che adesso è davvero vicino. Il ds del club belga vuole cedere il giocatore solo a titolo definitivo con De Laurentiis che dopo un lungo tira e molla sul possibile prestito del messicano, è pronto a rompere gli indugi ed accontentare lo Standard per avere un vice-Meret pronto e affidabile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.