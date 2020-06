Napoli, tutto su Todibo se parte Koulibaly: il Barcellona ha già fissato il prezzo

Dopo Arthur, il Barcellona è pronto a far partire anche di Jean-Clair Todibo, giovane difensore francese che è in prestito allo Schalke 04. Dopo l'ultima gara di quest'oggi, il difensore - cercato dal Napoli prima del passaggio agli spagnoli - valuterà le offerte ricevute. Il Barcellona chiede 25 milioni di euro per il cartellino del classe '99 che piace anche a Everton, Watford e Southampton, mentre la valutazione è proibitiva per Siviglia e Colonia. Il Napoli attende il possibile trasferimento di Koulibaly in Premier: se dovesse uscire, andrà forte su Todibo. A riportarlo è Mundo Deportivo.