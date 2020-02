Napoli, tutto sulla Coppa Italia: Gattuso col tridente leggero

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dopo il terribile ko interno col Lecce, il Napoli ha l'occasione per ripartire subito in Coppa Italia. La competizione non offre solo una possibilità di riscatto, ma a questo punto della stagione rappresenta l'àncora di salvataggio di un'intera stagione. Per la squadra di Gattuso, che scende in campo per la semifinale d'andata contro un'Inter lanciatissima e galvanizzata dalla rimonta nel derby, la Coppa Italia è la strada più corta per garantirsi l'Europa League diretta, tutt'altro che scontata visto che gli azzurri sono scivolati nuovamente indietro in classifica ed anche col Lecce hanno confermato la propria inaffidabilità. Il Napoli continua a faticare con le medio-piccole, per assurdo soprattutto al San Paolo dove è costretto a fare la partita ed a sbilanciarsi a livello tattico, e nonostante le difficoltà sembra più tagliato per le grandi sfide, dove riesce ad esaltarsi contro avversari di livello - come nelle vittorie con Lazio e Juventus - con un gioco più provinciale fatto di grande compattezza.

Senza lo squalificato Hysaj, Gattuso dovrebbe confermare la linea difensiva col ritorno di Manolas per Maksimovic e quindi la conferma di Koulibaly nonostante la brutta prova con il Lecce ed una condizione tutta da ritrovare. A centrocampo i dubbi maggiori: torna Fabian, probabilmente per Zielinski, con Demme ed Elmas (favorito su Allan non ancora al meglio). In attacco Gattuso rispolvera il tridente che già tante volte ha colpito l'Inter negli ultimi anni, dando l'espressione migliore a quel 4-3-3 sarriano che - per stessa ammissione della società - vogliono ritrovare come riferimento. Si riprendono infatti una maglia da titolare Callejon e Mertens nel tridente con Insigne: per il belga è la prima da titolare della gestione Gattuso, proprio contro la squadra che lo corteggia fortemente per strapparlo a parametro zero per la prossima stagione.