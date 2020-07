Napoli-Udinese 2-1, le pagelle: Politano cala il Deus ex machina, Callejon è il peggiore

Napoli-Udinese 2-1 (22' De Paul, 31' Milik, 95' Politano)

Ospina 6,5 - Torna titolare dopo il turno di riposo col Bologna e non può nulla sul gol di De Paul. Compie un miracolo sul bolide da distanza ravvicinata di Lasagna ed è aiutato sia dal palo che da Koulibaly, invece, sullo scavetto dello stesso De Paul nel finale.

Hysaj 5,5 - Sostituisce lo squalificato Di Lorenzo sulla fascia destra, ma la sua partita è fatta di poca spinta in fase offensiva e di qualche difficoltà di troppo sulle accelerazioni di Zeegelaar.

Manolas 5,5 - Ha un cliente scomodo come Lasagna, ma non sfigura affatto nel duello in velocità con l'avversario. Pecca semmai di leggerezza - cosa che poco gli si addice -rischiando di regalare il 2-1 allo stesso attaccante a pochi minuti dal termine del match.

Koulibaly 6,5 - Prestazione solida ed efficace al centro della retroguardia. Il suo intervento sulla linea, dopo il delizioso pallonetto di De Paul, salva letteralmente il risultato e vale quindi almeno come un gol.

Mario Rui 6,5 - Attacca con continuità la fascia sinistra, vincendo in tutto e per tutto il duello con Stryger Larsen e impegnando seriamente Musso in almeno un paio di occasioni.

Fabian Ruiz 6,5 - Si inventa un assist al bacio per Milik nel primo tempo e tenta il jolly della domenica con un gran sinistro a giro dal limite dell'area. Qualità (Dal 79' Elmas s.v.).

Lobotka 6 - Sfrutta la sua visione di gioco dettando i tempi del Napoli per 70 minuti: gli manca l'imbucata vincente, è vero, ma tocca una gran quantità di palloni (Dal 70' Demme 6 - Entra e dà il suo contributo in mediana, proprio nel momento clou dell'incontro).

Zielinski 6,5 - L'ex Udinese non si risparmia e, dopo una partita di grande sacrificio, smonta la traversa con un tiro dai 16 metri che rimbalza poi clamorosamente sulla linea di porta. Sfortunato, avrebbe meritato tutt'altra sorte (Dal 79' Allan s.v.).

Callejon 5 - Fallisce un tap-in clamoroso, a due passi da Musso, ma per fortuna ci pensa Milik a risolvere la medesima azione col gol del pari. Poc'altro fino al cambio (Dal 70' Politano 7 - Il gol che decide la sfida al 95', oltre a essere il suo primo centro in maglia azzurra e in questa stagione, è una perla di rara bellezza che gli vale sicuramente il 7 in pagella).

Mertens 5,5 - Si vede pochissimo e, colpito duro, deve lasciare il campo già dopo mezz'ora (Dal 31' Milik 7 - Entra e segna al primo pallone giocato: perfetta la sua spaccata che vale l'1-1 dopo appena 37 secondi dal suo ingresso in campo. 14° centro stagionale per il polacco).

Insigne 6 - Non brilla nel primo tempo, anzi De Paul scappa proprio a lui in occasione del vantaggio friulano. Si accende a sprazzi, anche se dà costantemente l'impressione di poter far male alla difesa bianconera quando si invola verso la porta.

Gennaro Gattuso 6,5 - Stravolge la formazione titolare rispetto alla gara di Bologna (ben otto cambi dal 1') e, alla fine, la vince invece grazie a due subentrati: Milik e Politano. Vittoria importantissima, in una partita non facile, che il suo Napoli ha saputo però pazientemente decidere con due spunti individuali. In vista del Barcellona preoccupano, però, le amnesie difensive...

Musso 6,5 - Un po' impreciso coi piedi, ma sempre reattivo tra i pali. Può poco sulla zampata sotto misura di Milik, compie come di consueto almeno due interventi salva-risultato (compresa la deviazione sul tiro di Zielinski che finisce sulla traversa) e si deve arrendere alla fine soltanto alla sassata di Politano.

Becao 6 - Realizza subito un salvataggio decisivo in scivolata e disputa nel complesso una partita affidabile in difesa.

De Maio 5,5 - Meno sicuro e un po' impreciso in mezzo all'area di rigore, dove commette qualche leggerezza di troppo.

Nuytinck 5,5 - Si fa anticipare da Milik in occasione dell'1-1 azzurro, macchiando una prova fino a quel momento sufficiente.

Stryger Larsen 5,5 - Perde il duello con Mario Rui sulla fascia destra, dove attacca poco e va in difficoltà dinanzi alle continue avanzate del portoghese.

De Paul 7 - Obiettivo del Napoli da almeno un paio di sessioni di mercato, è proprio l'argentino a sbloccare l'incontro con un inserimento puntuale sul secondo palo e a sfiorare anche il "gol beffa" con un delizioso pallonetto nel finale. Luci al San Paolo.

Walace 6,5 - Tanta quantità in mediana e pure diverse incursioni a testa alta nella metà campo avversaria: quella offerta a Napoli è tra le sue migliori prestazioni in maglia bianconera. Peccato che debba terminare anzitempo a causa di un infortunio alla spalla (Dall'88' Troost-Ekong s.v.).

Fofana 5,5 - Poco reattivo sulla finta di Fabian Ruiz, che lo ipnotizza in area di rigore e serve a Milik l'assist dell'1-1. Da rivedere anche qualche scelta palla al piede in contropiede.

Zeegelaar 6 - Spinta costante sulla sinistra, è proprio lui difatti a propiziare il gol di De Paul con una triangolazione in velocità con Nestorovski e un cross ben calibrato sul secondo palo (Dall'81' Ter Avest s.v.).

Nestorovski 6 - La insacca di testa dopo neanche dieci minuti, ma è nettamente in fuorigioco. Quindi, si mette al servizio dei compagni e contribuisce allo 0-1 friulano con una giocata intelligente.

Lasagna 6 - Dopo aver segnato sei gol in sei partite, potrebbe allungare la sua striscia positiva grazie a un assist involontario di Manolas a pochi passi dalla porta partenopea. Ospina, però, è bravo a dirgli di no con un intervento provvidenziale (Dal 92' Sema s.v.).

Luca Gotti 6 - Ha gli uomini contati in attacco e in mediana, per il resto si affida ai titolari di sempre. La sua Udinese gioca proprio il tipo di partita che aveva preparato: ben allineata, chiusa quasi sempre nella rispettiva metà campo e pronta al contempo a punire il Napoli in contropiede. La sconfitta è indolore, perché il +7 sul Lecce in classifica resta comunque, ma i bianconeri possono recriminare sicuramente per il fatto di aver preso ancora una volta il gol del ko in pieno recupero.