Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Younes dal 1', Mandragora in difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre giorni dopo la gara di Salisburgo, il Napoli torna in campo e lo fa con una formazione che propone sei cambi. Difesa completamente diversa, a partire dal portiere con Ospina al posto di Meret.

A centrocampo, con Fabiàn Ruiz non al meglio e senza Diawara, Zielinski è stato spostato al centro con Younes sulla sinistra. In avanti senza l'infortunato Insigne c'è Mertens a supporto di Milik.

Emergenza in difesa per Davide Nicola, che al San Paolo non rinuncia però a una formazione offensiva con De Paul che parte sulla linea dei centrocampisti e Pussetto-Lasagna in attacco.

Napoli (4-4-2) - Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Mertens, Milik.

Udinese (3-5-2) - Musso; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Mandragora; Ter Avest, Fofana, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.