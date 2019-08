© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domani è atteso a Roma l'agente di Fernando Llorente e tra la sera e mercoledì mattina dovrebbe esserci il contatto definitivo col Napoli per chiudere l'arrivo dello spagnolo nella rosa di Ancelotti. Gli azzurri aspetteranno fino a domani Mauro Icardi ma se non dovesse arrivare una decisa apertura da parte dell'argentino, chiuderanno subito per l'arrivo dell'ex Tottenham con il quale c'è già un accordo di massima da sabato scorso. A riportarlo è Sky Sport.