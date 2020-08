Napoli, ultima in Serie A di Callejon coi partenopei: contro la Lazio è lui il capitano

Presenza numero 255 in Serie A. Ultima presenza, probabilmente, in Serie A. José Maria Callejon, titolare stasera contro la Lazio, è di fronte all'ultimo match al San Paolo con la maglia del Napoli visto che la sua partenza a fine stagione è ormai scontata. Il Napoli dopo oggi non giocherà più al San Paolo fino alla prossima annata e per questo, come omaggio, Lorenzo Insigne ha deciso di concedere la fascia di capitano all'amico e compagno di squadra spagnolo.

