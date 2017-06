Napoli, ultimatum a Reina: entro venerdì la decisione definitiva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli lancia una sorta di ultimatum a Pepe Reina. Come scrive Il Mattino entro venerdì dovrà essere trovata un'intesa ed il portiere dovrà dare una risposta. Tutto ora dipende dallo spagnolo, Reina dovrà dire se accetta o no la proposta di un altro anno di contratto con stipendio più o meno inalterato, con importanti bonus in caso di accesso diretto alla fare a gironi della Champions.