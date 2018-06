Napoli, ultimatum del City: Jorginho entro una settimana o salta tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester City non vuole più aspettare e lancia l'ultimatum al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, visti i problemi a limare la distanza tra domanda e offerta, il club inglese ha fatto capire ai partenopei che se la trattativa non verrà chiusa entro una settimana salterà tutto, con i Citizens che vireranno su un altro obiettivo. Al momento i campani continuano a chiedere 70 milioni di euro per l'oriundo, mentre il City è arrivato a 47 milioni di euro, più 5/6 milioni di bonus facilmente raggiungibili.