Napoli, ultimo giorno e ultimo test a Castel di Sangro: Spalletti prepara una novità

Oggi si conclude il secondo ritiro estivo. Il Napoli chiude il lavoro a Castel di Sangro affrontando alle 17.30 il Pescara, per il secondo ed ultimo test del ritiro e complessivamente il sesto dell'estate (finora cinque vittorie su cinque). Per Luciano Spalletti l'occasione per aumentare il minutaggio per i quattro reduci dall'Europeo che hanno nelle gambe solo i 60 minuti disputati contro l'Ascoli, ma anche per analizzare i progressi sulle novità tattiche provate per sopperire all'infortunio di Demme, con il trequartista più lontano da Osimhen e più vicino a Lobotka per favorirlo in non possesso: un 4-3-3 più che un 4-2-3-1.

Ed insieme a Lobotka e Fabian, in questo ruolo ibrido, dovrebbe essere Elmas. Il macedone ha una grande occasione nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato anche per la possibile assenza di Zielinski, ieri nel pomeriggio a riposo per un affaticamento muscolare, ma in generale il classe '99 è stato tra i giocatori che s'è messo maggiormente in evidenza, convincendo Spalletti a spendere parole importanti per lui. Per il resto Rrrahmani potrebbe prendere il posto di Manolas, ieri mattina tenuto a riposo a scopo precauzionale, in coppia con Koulibaly, mentre per le altre caselle le scelte sono obbligate a causa del mercato ancora fermo per alcuni ruoli o per le indisponibilità (proseguono il lavoro personalizzato Mertens, Lozano e Ghoulam).