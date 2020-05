Napoli, ultimo passo prima del rinnovo di Zielinski: manca il sì alla clausola

Piotr Zielinski è a un passo dal rinnovo ma ancora il Napoli non può festeggiare con il classico tweet presidenziale, visto che mancano alcuni dettagli per arrivare alla firma. Il primo è relativo alla durata, visto che il giocatore non vorrebbe andare oltre al 2024 mentre gli azzurri chiedono di arrivare al 2025. Un'opzione potrebbe mettere d'accordo tutti. L'ingaggio da 2,5 milioni e i bonus sono già stati concordati, manca invece il via libera alla clausola da 100 milioni che De Laurentiis vorrebber inserire nell'intesa. E' questo il vero ostacolo di cui si sta parlado in sede di trattative, che però pare essere superabile con annuncio ormai molto vicino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.