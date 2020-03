Napoli, ultimo tentativo per il rinnovo di Callejon: il Valencia in pressing sull'esterno

Il futuro di Jose Maria Callejon è ancora tutto da scrivere. Il suo contratto con il Napoli è in scadenza il prossimo 30 giugno e come successo con Mertens è probabile che De Laurentiis faccia un ultimo tentativo per provare a farlo rinnovare, ma per lo spagnolo dovrà essere una scelta di vita quella di restare in azzurro, visto che non arriverà certo una proposta economica più alta rispetto a quella attuale.

Altra ipotesi - In tutto questo non è certo da scartare l'ipotesi addio, che al momento sembra essere la più probabile, anche perché secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Valencia fa sul serio e potrebbe presto proporre un contratto all'esterno.