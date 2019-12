Napoli, ultimo tentativo per Mertens: rilancio di De Laurentiis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembrava che la situazione fosse fluida, in casa Napoli, con Dries Mertens verso l'uscita, seppure a giugno. Invece SportItalia riporta di una nuova proposta contrattuale di Aurelio De Laurentiis per l'attaccante belga, in scadenza in estate. La proposta dovrebbe essere superiore ai quattro milioni di euro a stagione.