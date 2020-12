Napoli, ultimo tentativo per monetizzare con Milik: l'Atletico fa sul serio

Ieri il Napoli ha ripreso la preparazione allo Stadio Maradona, aspettando i rientri di Mertens ed Osimhen in programma quest'oggi per fissare i tempi di recupero. Chi invece è integro, dopo anni molto sofferti, ed è intenzionato a fare ogni tentativo per tornare a giocare, è Arek Milik. Pur non essendo ancora iniziato il mercato, sono giorni già cruciali per il suo futuro ed evitare altri mesi di inattività in vista degli Europei. Tra i tanti contatti portati avanti con club e intermediari, alcuni anche direttamente dal giocatore, in pole in questo momento sembra esserci l'Atletico Madrid che proprio ieri ha comunicato la rescissione contrattuale con Diego Costa, liberando dunque risorse importanti ed un posto in attacco.

I vertici polacchi sono stati chiari, anche per rispetto del gruppo e di casi analoghi, e la linea è di non convocare chi è del tutto fuori squadra. Da qui i primi contatti positivi col suo agente mentre a livello di club la forbice tra domanda ed offerta è ancora ampia, anche se i rapporti tra le parti sono ottimi, sia tra i ds che tra le proprietà (in estate De Laurentiis ospitò a Capri anche uno dei soci dell'Atletico). Pur di chiudere la vicenda ed evitare lo svincolo, il Napoli dovrebbe scendere dai 15mln chiesti, considerando anche il cartellino totalmente ammortizzato che permetterà in ogni caso una plusvalenza, ma l'Atletico al momento come primo approccio non si avvicina neanche ai 10mln per un giocatore a pochi mesi dalla scadenza. Un accordo però fa comodo a tutti e già in queste ore si proverà ad insistere.