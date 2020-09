Napoli, un'altra tripletta di Osimhen chiude il ritiro di Castel di Sangro

vedi letture

E' terminato il ritiro pre-campionato. Gli azzurri hanno salutato Castel di Sangro con il test contro il Teramo, formazione di Serie C, con un successo per 4-0 ancora nel segno di Victor Osimhen. L'attaccante classe '98, attrazione principale dell'intero ridotto, vissuto in forma ridotta senza ben 13 nazionali, ha firmato las seconda tripletta di fila, mostrando ai tifosi ancora una volta un ricco repertorio: primo gol su zampata in mischia in area, il secondo con un attacco alla profondità dopo un pallone recuperato da lui stesso con una pressione alta portata con cattiveria ed il terzo seguendo l'azione di Politano e gestendo bene il pallone prima di calciare.

"Si è respirata un'aria diversa, è stato bello vedere gente allo stadio. Abbiamo lavorato tanto e siamo stati fortunati a trovare queste strutture. Ringrazio tutti. Sono molto contento", il commento generale di Rino Gattuso al periodo a Castel di Sangro, anche se non ha potuto contare per oltre metà del ritiro sui nazionali, lasciando in sospeso le prove di 4-2-3-1, il modulo che il tecnico vuole come alternativa al 4-3-3 almeno a partita in corso per far fruttare all'occorrenza i 5 cambi e la rosa lunga. "Sono numeri sui quali bisogna lavorare. Bisogna vedere se a volte partire un 4-2-3-1 o 4-3-3, ma ce li porteremo fino al termine della stagione”, le parole di ieri nel post-partita, aspettando i 13 nazionali ed i prossimi test, ma anche degli sviluppi su un calciomercato che fatica a sbloccarsi.