Napoli, un altro bagno di folla alla partenza: benzina verso Firenze

Napoli è pronta a spingere gli azzurri verso un turno che potrebbe rivelarsi importantissimo, se non decisivo. Saranno migliaia anche oggi, alla partenza della squadra verso Firenze, come già accaduto alla vigilia della gara con la Juventus quando in 3mila circa incitarono la squadra al raduno del San Paolo e poi a Capodichino. Lo scenario stavolta sarà quello della Stazione Centrale perché nel primo pomeriggio la squadra partirà in treno per raggiungere Firenze, dove inevitabilmente a cena tutti insieme seguiranno almeno il primo tempo di Inter-Juventus.

Una spinta enorme, ma che il Napoli anche al San Paolo ha saputo trasformare in energia positiva, in benzina per continuare a correre anche nel momento di difficoltà. Così gli azzurri si sono risollevati dallo svantaggio col Chievo a tre minuti dalla fine, dal -9 virtuale dopo il gol dell'Udinese e quello del vantaggio della Juventus a Crotone, andando poi a cogliere con fiducia l'unico risultato utile nel bunker dello Stadium dove i precedenti sembravano non lasciare scampo agli azzurri.

Vigilia d'incitamento anche perché - causa restrizioni decise dalle autorità competenti dopo l'esaurimento del settore ospiti - molti non potranno essere al Franchi e non possono che sperare di riversarsi alla Stazione al ritorno degli azzurri. Tanta fiducia in città sul possibile sorpasso, in questo turno o successivamente, facendo però attenzione a possibili contraccolpi qualora la Juventus dovesse risollevarsi a Milano. Assodato l'incredibile cammino, ora c'è voglia di concretizzare con la posizione in classifica le emozioni di una stagione straordinaria.