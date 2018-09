Napoli, un altro pessimo primo tempo. Samp avanti 2-0 al 45esimo

© foto di www.imagephotoagency.it

Un brutto Napoli, una Sampdoria che dopo il vantaggio realizzato all'undicesimo - il primo dei due gol di Defrel - ha cambiato passo e ha comandato il match. E' sul 2-0 la gara al Ferraris valida per la terza giornata di Serie A dopo 45 minuti.

A decidere il match fino a questo momento la doppietta dell'ex Roma Gregoire Defrel, centravanti che alla prima dinanzi ai suoi tifosi ha subito messo in mostra le sue qualità da finalizzatore. Applausi a scena aperta soprattutto per il primo gol del bomber transalpino, che da oltre 20 metri ha lasciato partire una conclusione finita sotto l'incrocio dei pali. Sul secondo, invece, ha sfruttato l'ottimo lavoro sull'asse Bereszynski-Quagliarella e s'è fatto trovare al posto giusto al momento giusto.

Napoli spettatore non pagante per larghi tratti della frazione. Tra i peggiori fino a questo momento i giocatori che hanno sostituito chi fa parte dell'undici tipo: Diawara è troppo timido in cabina di regina, Verdi deve ancora affinare l'intesa coi compagni.

I partenopei per la seconda volta consecutiva si trovano in svantaggio al 45esimo e per la terza sono chiamati a rimontare. Contro Lazio e Milan sono riusciti a ribaltarla, adesso sono chiamati a una nuova impresa.