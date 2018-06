Napoli, un altro Vidal per Ancelotti: nel mirino l'esterno Aleix del Barça

© foto di Federico De Luca

Un altro Vidal nel mirino del Napoli. Come riportato da AS il club azzurro avrebbe messo nel mirino Aleix Vidal, esterno del Barcellona che non rientra più nei piani di Valverde, tanto che il calciatore potrebbe non presentarsi alla ripresa degli allenamenti il prossimo 16 luglio. Il Barça - si legge - chiede 10 milioni, sulle sue tracce c'è anche il suo ex club, il Siviglia.