Napoli, un anno fa il Real Madrid offrì 90 milioni di euro per Koulibaly

vedi letture

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, un anno fa, di questi tempi, il Real Madrid recapitò un'offerta al Napoli da 90 milioni di euro per Kalidou Koulibaly. Florentino Perez resta molto interessato al giocatore nonostante il no di un anno fa, ma se la dovrà vedere con diversi altri top club come PSG, Liverpool e Manchester United, pronti per muoversi per il centrale senegalese.