Napoli, un compleanno senza futuro per Mertens: la decisione è ancora rimandata

Dries Mertens oggi compirà 33 anni e a breve dovrà decidere cosa fare del proprio futuro. Da una parte c'è il rinnovo di contratto proposto da De Laurentiis, undici milioni di euro messi sul piatto per un biennale che possa permettere al belga di accontentare i tifosi azzurri ma dall'altra ci sono gli interessamenti da parte di Chelsea e Inter che fanno traballare l'attaccante. Tra le pretendenti c'è anche il Milan, che però è molto più defilato sia per una questione economica sia per le ambizioni che può proporre al giocatore in questo momento. De Laurentiis aspetta una risposta, Ciro riflette. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.