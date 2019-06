Napoli, un Fabian così è da blindare. Il Real può aspettare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leader del Napoli, leader della Spagna. Migliore in campo al Mapei Stadium, senza segnare nel 4-1 dell’Under 21 iberica ai pari età della Francia. Fabian Ruiz, qualora vi fossero dubbi, è già giocatore vero. Destinato a palcoscenici sempre più grandi, anche se nella nazionale maggiore dovrà sgomitare perché lì nulla è facile. Però un posto al sole, in un Europeo quasi perfetto, se l’è ritagliato ancora una volta.

Da blindare. In Spagna si parla un giorno sì e l’altro pure dell’interessamento del Real Madrid nei suoi confronti. Difficile non capire il perché. Il risvoltò della medaglia, per il Napoli di Ancelotti, è che un giocatore così può soltanto essere blindato: è forte, ma lo diventerà ancora di più. È il Real può aspettare.