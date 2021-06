Napoli, un'occasione con Spalletti: Ounas in ritiro prima di una decisione sul futuro

In attesa che il mercato entri nel vivo, Luciano Spalletti avrà modo anche di valutare chi ha avuto meno spazio o rientra dai prestiti. Tra un mese partirà il primo dei due ritiri estivi, a Dimaro dal 15 al 25 luglio, ed il Napoli, che sarà privo di 10 elementi tra Europei, Copa America e Copa Oro, anche per questo darà modo a diversi elementi di poter lavorare con continuità agli ordini del nuovo allenatore: sarà il caso in particolare di Malcuit, dopo l'infortunio e le difficoltà di Firenze, Luperto di ritorno da Crotone, il 2000 Gaetano reduce da campionati importanti in B, ma soprattutto - considerando un attacco ridotto ai minimi termini - di Tutino, rientrato dopo la promozione con la Salernitana, e di Adam Ounas, trascinatore a Crotone.

L'algerino è il giocatore che probabilmente s'è messo più in mostra. Già al Nizza aveva fatto intravedere ottime cose, per poi fermarsi per lo stop al campionato causa Covid. Poi prima parte senza collocazione al Cagliari, prima di spostarsi al Crotone dove ha provato a trascinare la squadra di Cosmi con 4 gol, 5 assist e soprattutto una serie di prestazioni importanti che hanno catturato anche l'attenzione di altri club. Non solo da esterno destro, ruolo già coperto nel Napoli da Lozano e Politano, ma anche da sottopunta partendo centralmente. In scadenza di contratto tra un anno, non mancano le pretendenti, ma il Napoli - anche per la nuova posizione ricoperta in campo - prima di iniziare a trattare vuole metterlo a disposizione di Spalletti.