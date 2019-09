Napoli, un'ora di dominio e poi beffa sfiorata senza centrali difensivi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli torna alla vittoria e resta in scia di Inter e Juventus ad una settimana dallo scontro al vertice. La squadra di Ancelotti batte 2-1 il Brescia al termine di un'altra gara tutt'altro che semplice da analizzare, con un dominio che va sicuramente oltre il risultato per un'ora di gioco, ma che poi finisce per concludere in affanno e col rischio reale di subire nel finale un pareggio che sarebbe stato il colpo di grazia, a livello mentale e di classifica, a qualsiasi ambizione in campionato.

Sbloccata la gara con Mertens, ad una lunghezza dai 115 gol di Maradona, e trovato il raddoppio a fine primo tempo con Manolas, nella ripresa il Napoli si divora più volte il tris, recrimina anche per un mancato rigore su Llorente e dal 65', perdendo Manolas per un affaticamento - sostituito da Luperto -, entra in tutta un'altra partita. Il Brescia accorcia con Balotelli sugli sviluppi di un angolo e ad un quarto d'ora dalla fine diventa certezza il finale di sofferenza: alza bandiera bianca anche Maksimovic per un possibile stiramento e Ancelotti - già privo di Koulibaly squalificato - è costretto a far entrare Hysaj da terzino accentrando Di Lorenzo in mezzo con Luperto. Il Napoli arretra più mentalmente che per il reale assedio del Brescia, rischia su diverse mischie, ma porta a casa i tre punti grazie ad un primo tempo stavolta di grande intensità.

Mercoledì si riparte dalla Champions, sul campo del Genk per restare in testa al raggruppamento, potendo contare su Insigne, Milik e Lozano - rimasti tutti fuori ieri a causa dei cambi per infortunio - ma soprattutto su Koulibaly. Il problema centrali si riproporrà invece nell'ultimo turno di campionato prima della sosta, in cui il senegalese sconterà il secondo turno di squalifica: sarà uno tra Luperto o Di Lorenzo ad affiancare a Manolas in una trasferta molto insidiosa.