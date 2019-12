Napoli, un regista subito. E trattative già avviate per l'estate

© foto di J.M.Colomo

La priorità del mercato in entrata del Napoli è chiarissima. Dopo due mercati estivi in cui sono stati ceduti tutti i registi in organico, per precisa scelta di Ancelotti per la sua idea di calcio, col ritorno al 4-3-3 il club partenopeo va alla ricerca disperata di un uomo d'ordine davanti alla difesa, un vertice basso. Un tassello fondamentale per riprendere la vecchia strada a cui si ispira anche Gattuso, che non ha mai nascosto l'ammirazione (e lo studio) per la vecchia squadra di Sarri.

REGISTA - Torreira dell'Arsenal è stato il primo nome sondato, sin dall'arrivo di Gattuso. Il cambio in panchina ai gunners ha pero complicato ulteriormente lo scenario ed ora in pole c'è Stanislav Lobotka, vecchio pallino del ds Giuntoli. Il compagno di nazionale di Hamsik ha una clausola di ben 50mln di euro, ma la volontà di andare via - dopo aver sfiorato la cessione già per due estati - può spingere il Celta Vigo ad uno sconto importante per non tenerlo controvoglia. Più defilata la pista Paredes per ingaggio e concorrenza.

ALTRE OPERAZIONI - Al di là del regista, il Napoli riflette anche per altri due ruoli. Un laterale sinistro, ma dopo mesi ai box Ghoulam è pronto a tornare - ha svolto già una decina di sedute in gruppo - ed il club prima di muoversi vorrà valutarlo in campo. Potrebbe aprirsi uno spiraglio per un attaccante esterno: con l'addio di Younes e quello di Llorente - terza punta per un solo posto nel nuovo modulo - a Gattuso non dispiacerebbe un mancino da impiegare a destra a piede invertite, come alternativa a Callejon che a giugno potrebbe salutare.

AL LAVORO GIA' PER L'ESTATE - La vera rivoluzione partirà a giugno con l'addio di tanti elementi, alcuni a fine ciclo ed altri con richieste pressanti, ed il Napoli programma anche in questo senso. Più che avviato col Verona il discorso per Amir Rrahmani, difensore classe '94, tra le rivelazioni al pari di Sofyan Amrabat. Una volta trovato l'accordo con quest'ultimo, si potrebbe chiudere un affare complessivo da 30mln. Per l'attacco si monitorerà la crescita tra gli altri di Jeremie Boga, 97' del Sassuolo ma le risorse non mancheranno per profili superiori qualora dovessero partire alcuni big dell'attacco, liberando ingaggi importanti.