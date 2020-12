Napoli, un solo turno senza Insigne: il dubbio di Gattuso per il tridente

vedi letture

Oltre Mertens, che resterà out circa un mese per l'infortunio alla caviglia, Rino Gattuso dovrà fare a meno anche di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli però a sorpresa è stato punito con un solo turno di squalifica e 10mila euro di multa "per avere al 26' del secondo tempo con gestualità plateale rivolta al direttore arbitrale espressioni irrispettose". La decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandea permetterà ad Insigne di saltare solo la sfida alla Lazio, rientrando così per l'ultima dell'anno solare in casa contro il Torino. Non una cattiva notizia per Gattuso, considerando che nel tridente mancheranno, come detto, anche il belga ed Osimhen.

Nonostante le assenze e praticamente solo tre attaccanti puri a disposizione per la sfida alla Lazio, ovvero Petagna con Lozano che può giocare a sinistra e Politano a destra, a Gattuso non mancano i dubbi di formazione. Non per quanto riguarda il centravanti, scelta obbligata, ma sugli esterni per risparmiare inizialmente uno tra il messicano o l'ex Inter ed avere così almeno un cambio offensivo nella ripresa. L'alternativa principale è rappresentata da Elmas a sinistra: il macedone ha già giocato in alcune occasioni nel ruolo di Insigne, così come Zielinski. Per vedere il polacco nel tridente bisognerebbe però immaginare un centrocampo con insieme Bakayoko, Demme e Fabian. La seduta odierna aiuterà a capire le intenzioni di Gattuso per la delicata trasferta dell'Olimpico.