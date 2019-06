Napoli, una montagna di cessioni 'minori' ad una settimana da Dimaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli lavora per annunciare Manolas e formalizzare l'arrivo di James, con l'eliminazione della Colombia che potrebbe dare un impulso positivo alla definizione dell'affare, ma parallelamente anche alle tante uscite da definire. Il club non ha intenzione di fare sconti e abbassare alcune valutazioni, come spesso accade in questa prima fase di mercato con le medio-piccole che attendono prima di monetizzare, ma deve fare i conti - oltre che con l'aspetto economico - anche con una quarantina di giocatori in organico, molti di questi che non rientrano nei piani di Ancelotti o esuberi di ritorno, con il ritiro di Dimaro che partirà tra una settimana esatta.

Sepe è stato riscattato dal Parma, che avrà anche Grassi per un altro anno, mentre per Albiol al Villarreal manca solo l'annuncio. Nell'affare Manolas è stato inserito Diawara per una ventina di milioni di euro bonus inclusi, iniziando a muovere le uscite più 'pesanti', e la strada per il Napoli potrebbe essere quella di sbloccare delle cessioni inserendo i cartellini come parziali contropartite alle operazioni in entrata. Stesso discorso potrebbe accadere per Veretout con la Fiorentina interessata a Rog, Ounas e Inglese, quest'ultimo nel mirino di mezza serie A. Bologna, Fiorentina, Atalanta, Sassuolo le più interessate, ma Napoli che non accetta per ora una valutazione intorno ai 20mln ed una cifra maggiore potrebbe essere strappata dai bergamaschi nell'ambito degli interessamenti per Duvan e Castagne. Anche in questo caso servono altre cessioni: in attacco ci sono anche Vinicius e Verdi sul mercato, quest'ultimo non al di sotto di 20mln più bonus, e sul fronte terzini a sinistra è in uscita Mario Rui, che piace a Benfica e Torino, a destra con l'arrivo di Di Lorenzo ha la valigia pronta Hysaj, cercato dall'Atletico Madrid, ma che potrebbe diventare un'opportunità per Sarri. Chi dovrebbe restare come alternativa in difesa è invece Luperto, stimato da Ancelotti e prodotto del settore giovanile del club, condizione importante nell'ambito delle regole federali (4 prodotti delle giovanili, il Napoli ha solo Insigne) per non avere una lista troppo corta.