Napoli, uomini contati dopo Salisburgo: cambiano le rotazioni

Non c'è tempo per il Napoli di pensare all'accoppiamento con l'Arsenal nei quarti di finale di Europa League. Solo un breve commento di Carlo Ancelotti in un tweet ("Una sfida difficile ma molto affascinante per noi, per la società e per i nostri tifosi") perché il tecnico è focalizzato nel preparare in poco tempo la sfida all'Udinese, per tornare alla vittoria e respingere l'avvicinamento delle inseguitrici in chiave secondo posto, facendo i conti con i tanti infortuni. Appena rientrati da Salisburgo, Insigne, Chiriches e Diawara si sono sottoposti ad accertamenti: l'attaccante ha subìto una elongazione dell'adduttore destro e resterà fuori per tre settimane, stessa tempistica per Chiriches che ha rimediato una distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra mentre l'infortunio più grave riguarda Diawara: infrazione dell'osso navicolare del piede destro, le sue condizioni verranno ricontrollate tra 20 giorni ma dovrebbe fermarsi per due mesi.

L'obiettivo è provare a recuperare Lorenzo Insigne per la gara d'andata con l'Arsenal ed in questo senso la sosta dirà tanto sul recupero del capitano. L'infortunio di Chiriches riporta Luperto a primo cambio difensivo - in attesa di Albiol - mentre quello di Diawara può pesare ancora di più perché restringe le rotazioni a disposizione di Ancelotti: con l'addio di Rog e Hamsik, l'ex Bologna è il primo cambio a centrocampo ed ora il sostituto di Fabian e Allan all'occorrenza diventa Zielinski che quindi lascerà spesso la sua posizione a sinistra. In quella zona ne approfitterà Verdi per avere più spazio, seppur con caratteristiche diverse, così come Younes, completamente ristabilito dall'infortunio ed in campo già col Sassuolo. Un cambio di rotazioni che non faciliterà il Napoli nella fase cruciale della stagione.