Napoli, venerdì Hamsik saluterà la squadra. Visite mediche a Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik, riporta 'Radio Kiss Kiss', dovrebbe salutare il Napoli nella giornata di venerdì. Il centrocampista slovacco in quel giorno dovrebbe salutare tutti pubblicamente e poi volare a Madrid per le visite mediche. Successivamente, l'attuale capitano della squadra partenopea volerà in Cina per dare il via all'avventura col Dalian Yifang.