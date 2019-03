Napoli, Verdi all'esame chiave con la Roma: in ballo c'è anche il futuro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Chi al posto dello squalificato Piotr Zielinski in casa Napoli? Carlo Ancelotti s'interroga, sfoglia la margherita e alla fine - riferisce l'edizione odierna de Il Mattino - dovrebbe scegliere Simone Verdi. Ecco, per lui sarà un test importante. L'ex Bologna infatti fin qui non ha brillato ed è finito sotto la lente di ingrandimento anche in relazione al futuro. Resterà soltanto se tornerà ad esprimersi al meglio, questo contro la Roma sarà già un esame chiave da questo punto di vista.