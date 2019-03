Napoli, Verdi: "Ancelotti ha fiducia in me, devo ripagarlo. Ora sto bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Verdi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della convincente vittoria esterna all'Olimpico di Roma: "Abbiamo fatto una partita di squadra e portato a casa una vittoria importante, questo mi rende molto felice, poi in secondo piano sono contento anche della mia prestazione. Adesso vivo questo presente che è bello, sono riuscito a ritrovare la condizione migliore, oggi sono riuscito a dare una mano in questa vittoria, ora devo continuare così, spero di non infortunarmi di nuovo, incrocio le dita. Ho avuto alcuni infortuni gravi che mi hanno condizionato parecchio, sono stato sfortunato ma guardiamo al presente, ora sto bene e sono contento.

Sono felice che il mister abbia molta fiducia in me, ora devo essere io a ripagare la sua fiducia. Meno male che nel secondo tempo sono riuscito a farmi perdonare quell’errore nel primo, all’intervallo eravamo tutti arrabbiati, avevamo dominato la partita, l’1 a 1 non ci andava bene, questo ci ha dato una spinta in più. Il fatto che chiunque entra fa bene è un grande segnale, siamo un gruppo sano, vuol dire che andiamo tutti nella stessa direzione. Questa è una vittoria che ci dà autostima e ci aiuta a preparare le prossime grandi partite".