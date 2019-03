Napoli, Verdi: "Brutto periodo per sfortuna e infortuni, ora guardo avanti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Simone Verdi, esterno del Napoli, dopo il successo e la rete contro la Roma, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sono contento perché finalmente sono riuscito a mostrare le mie qualità e per aver contribuito alla vittoria. Devo continuare così. Ho vissuto un brutto periodo anche per sfortuna e infortuni che mi hanno limitato, ora guardo avanti. Meno male che mi sono fatto perdonare oggi, perché il primo gol che ho sbagliato è stato assurdo: lì bisogna far gol e andare sul 2-0. Avevamo creato tanto e infatti poi è arrivato il pari. Nella ripresa per fortuna abbiamo risposto benissimo e siamo venuti fuori al massimo".

Ancelotti non ha ancora capito se sei destro o mancino. "Sono nato mancino, poi crescendo ho sviluppato la capacità di calciare benissimo con entrambi i piedi. Ricordo vagamente che a 2-3 anni calciavo solo di sinistro, in spiaggia o in casa. Poi a scuola calcio ho cominciato a calciare anche col destro. Diciamo che questa è una dote che mi ha dato Madre Natura".

Ti piace giocare sulla fascia sinistra? "Non è la posizione che preferisco, nel senso che mi piace giocare di più a destra in 4-3-3. Ma quando si è in queste squadre bisogna adattarsi e io lo sto facendo, bisogna sacrificarsi e dare una mano in tutti i modi. Dove giochi non conta".