Napoli, Verdi e Inglese via per finanziare l'attacco: ADL chiede 55 mln

© foto di Federico Gaetano

Gli acquisti, sì, ma anche le cessioni che sono ugualmente importanti. Perché il Napoli ha bisogno anche di rientrare delle spese che quasi certamente saranno fatte per portare alle pendici del Vesuvio Kostas Manolas.

Le cessioni che servono - Come? Lasciando partire qualcuno degli esuberi che potrebbero garantire un gruzzoletto niente male, grazie al quale Cristiano Giuntoli potrebbe poi dare l'assalto anche a James Rodriguez e Hirving Lozano. Sulla lista cessioni ci sono Simone Verdi e Roberto Inglese, per i quali il Napoli chiede rispettivamente 30 e 25 milioni di euro, come scrive La Gazzetta dello Sport: