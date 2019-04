Napoli, Verdi e Ounas in uscita: i due giocatori saranno sostituiti

© foto di Federico Gaetano

Il Napoli pensa al futuro e alcuni giocatori che non hanno convinto in questa stagione sono pronti a salutare. Sia Simone Verdi che Adam Ounas sono destinati a partire durante l'estate e per migliorare la rosa a disposizione di Ancelotti il club azzurro dovrà sostituirli con giocatori più funzionali al progetto dell'allenatore. A riportarlo è Il Mattino.