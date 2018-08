Napoli, Verdi era stato acquisto in previsione della cessione di Callejon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Verdi rappresenta una possibilità in più per il Napoli, una risorsa da sfruttare. Ma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela anche un retroscena sul suo arrivo al Napoli, legato a Callejon. L’ex bolognese - si legge - è stato acquistato proprio in previsione di una probabile partenza dello spagnolo che non c’è stata.