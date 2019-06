Napoli, Verdi il nome più caldo in uscita: sfida tra Atalanta e Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Verdi e il Napoli potrebbero salutarsi dopo una sola stagione. L'esterno d'attacco classe '92 nell'ultima stagione ha collezionato solamente quattro gol e tre assist in 24 presenze, non riuscendo minimamente a ripagare l'investimento da 25 milioni di euro realizzato dai partenopei. E adesso il suo nome è così uno dei più caldi sul fronte cessioni.

Sfida Atalanta-Torino - Al momento sarebbero due, come sottolinea Il Mattino, le squadre interessate all'ex Bologna: Atalanta e Torino. Verdi piace a entrambe e in tal senso sono già da registrare diversi contatti tra le parti, anche se ancora non è partita una vera e propria trattativa.