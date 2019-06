Napoli, Verdi in uscita: sull'attaccante si muove il Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo mercato in entrata per il Napoli. Secondo Sky Sport infatti Simone Verdi potrebbe lasciare il club partenopeo nei prossimi giorni di calciomercato e una delle squadre maggiormente interessate sembra essere il Torino, a caccia di rinforzi offensivi di qualità da regalare a Walter Mazzarri.