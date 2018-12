© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando dovrà restare ancora fuori Simone Verdi? Out dai convocati anche per l'impegno del Napoli contro il Cagliari, il suo recupero però è imminente. Secondo il Corriere dello Sport per la partita della prossima settimana contro la SPAL l'esterno classe '91 sarà abile e arruolabile per Carlo Ancelotti. Sarà di nuovo disponibile dopo praticamente due mesi, con tutta la voglia di rivalsa del caso.