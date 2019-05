© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli batte anche la strada di casa nostra per il reparto centrale del campo. Il centrocampo va migliorato, la dirigenza partenopea guarda anche in Italia. E' stato già strappato un assenso a Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, che a Napoli andrebbe di corsa a giocare la Champions League: non c'è stato ancora l'affondo, serve l'intesa economica col club viola, ma non è un affare complicato. Al pari di Ismael Bennacer, in forza all'Empoli, altro nome seguito per la mediana. A riferirlo è Il Mattino.