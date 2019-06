Napoli, Veretout il primo obiettivo per il centrocampo: affare da 18 milioni

© foto di Federico De Luca

La pista maggiormente battuta per quanto riguarda il centrocampo del Napoli per la prossima stagione è quella che porta a Jordan Veretout della Fiorentina. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa va avanti già da un po' sulla base di 18 milioni di euro. Dalla sua il club azzurro può contare sul placet del mediano francese, "innamorato di Napoli", come dichiarato dal suo agente Giuffredi qualche settimana fa.