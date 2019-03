Napoli, Veretout piace ad Ancelotti. Trattativa pronta a entrare nel vivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il profilo di Jordan Veretout piace a Carlo Ancelotti. Il centrocampista della Fiorentina potrebbe essere uno dei rinforzi per il Napoli nella prossima stagione: come riporta Sky Sport, il club di De Laurentiis è da tempo sul giocatore francese e potrebbe effettuare i primi sondaggi nelle prossime settimane. Anche Cristiano Biraghi potrebbe essere preso in considerazione, anche se al momento non è una priorità.