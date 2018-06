Napoli, verso l'intesa col City per Jorginho: l'addio sblocca il mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jorginho è ad un passo dal Manchester City. La prima cessione del Napoli targato Ancelotti con ogni probabilità sarà - non a caso - quello che in questi anni può essere definito il simbolo del Sarrismo. Dalle difficoltà enormi con Benitez, i dubbi persino sul riscatto dal Verona ed una cessione ormai imminente (al Torino, inserito inizialmente come parziale contropartita nell'assalto fallito a Darmian), bloccata però da Maurizio Sarri a Dimaro dopo pochissimi allenamenti, fino ai giorni nostri in cui il Napoli può incamerare oltre 50mln di euro di plusvalenza. Il regista della nazionale- che Ancelotti non ha reputato incedibile, portando il Napoli a trattare col City - ha conquistato un altro maestro di calcio, quel Pep Guardiola che già nel confronto in Champions esaltò l'azzurro ("è meraviglioso") ed ora ha convinto il suo club ad un altro maxi-investimento.

Per la chiusura potrebbe essere questione di giorni, considerando che ormai si discute di bonus e complessivamente di cifre sui 4-5 che non possono spaventare un club come il City per il primo obiettivo per quel ruolo. Circa 47mln di euro e 5-6mln di bonus l'offerta, ma la chiusura potrebbe esserci alzando la parte fissa a 50mln e rendendo i bonus inseriti facilmente raggiungibili. Difficile l'inserimento - trapelato nelle ultime ore - del cartellino di Oleksandr Zinchenko, talento della nazionale ucraina classe '96 e pupillo di Giuntoli richiesto sia a gennaio che in estate. Nella seconda parte della stagione ha trovato spazio con Guardiola da terzino, ma è in realtà una mezzala di qualità, a tutti gli effetti un doppione di difficile collocazione nel Napoli di Ancelotti, a caccia di giocatori più strutturati sia per sostituire Jorginho che eventualmente Hamsik. Una volta concretizzata la cessione, il Napoli partirà a tutti gli effetti con le manovre in mediana.